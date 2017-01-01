В Петербурге две пожилые женщины лишились своих сбережений в общей сложности на 1,3 млн рублей

Инциденты произошли на Маршала Блюхера и на Тамбасова.

Инциденты произошли на Маршала Блюхера и на Тамбасова.



Как сообщает "Фонтанка.ру", утром 27 сентября в квартиру к 75-летней петербурженке пришла неизвестная девушка. Злоумышленница вместе с потерпевшей зашла в парадную жилого дома на улице Маршала Блюхера, 65, после чего под надуманным предлогом оказалась в квартире пожилой петербурженки. В помещении она провела не более пяти минут и ушла, прихватив из комода 630 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Вторая пенсионерка пострадала вечером 26 сентября, но в полицию обратилась лишь на следующий день. К ней в квартиру на улице Тамбасова, дом 2, корпус 3, пришел неизвестный мужчина и потребовал на месте заплатить долги по налогам — 81-летняя женщина покорно отдала настойчивому «чиновнику» 650 тысяч рублей. Проводится проверка.



Напомним, ранее мы писали о том, что В Петербурге две пожилые женщины стали жертвами мошенников. В общей сложности они лишились 1,3 млн рублей.Как сообщает "Фонтанка.ру", утром 27 сентября в квартиру к 75-летней петербурженке пришла неизвестная девушка. Злоумышленница вместе с потерпевшей зашла в парадную жилого дома на улице Маршала Блюхера, 65, после чего под надуманным предлогом оказалась в квартире пожилой петербурженки. В помещении она провела не более пяти минут и ушла, прихватив из комода 630 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».Вторая пенсионерка пострадала вечером 26 сентября, но в полицию обратилась лишь на следующий день. К ней в квартиру на улице Тамбасова, дом 2, корпус 3, пришел неизвестный мужчина и потребовал на месте заплатить долги по налогам — 81-летняя женщина покорно отдала настойчивому «чиновнику» 650 тысяч рублей. Проводится проверка.Напомним, ранее мы писали о том, что на проспекте Культуры лжекоммунальщица похитила у 74-летней пенсионерки 200 тысяч рублей





