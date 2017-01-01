Вооруженные негодяи ворвались в ювелирный салон на Ленсовета, но были тут же схвачены сотрудниками полиции

До задержания им удалось вытащить 7 паллетов с драгоценностями.

До задержания им удалось вытащить 7 паллетов с драгоценностями.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 27 сентября около 20:45 в салон сети «585» в доме 93 по улице Ленсовета ворвались трое мужчин, вооруженных пистолетами и аэрозольным баллончиком. Угрожая 42-летней женщине, заместителю управляющего, и 53-летнеу безоружному охраннику, злоумышленники молотком разбили три витрины, вытащили 7 паллетов с ювелирными изделиями и попытались скрыться.



В этот момент разбойники были задержаны сотрудниками уголовного розыска и СОБРа Росгвардии. Ими оказались мужчины 26-ти, 29-ти и 31 года. На улице в автомобиле BMW с поддельными госзнаками их ожидал 28-летний сообщник. По факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Все четверо взяты под стражу.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне вечером в Московском районе Петербурга трое злоумышленников пытались ограбить ювелирный магазин. Они даже похитили несколько паллетов с драгоценностями, но были схвачены прямо на месте преступления.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 27 сентября около 20:45 в салон сети «585» в доме 93 по улице Ленсовета ворвались трое мужчин, вооруженных пистолетами и аэрозольным баллончиком. Угрожая 42-летней женщине, заместителю управляющего, и 53-летнеу безоружному охраннику, злоумышленники молотком разбили три витрины, вытащили 7 паллетов с ювелирными изделиями и попытались скрыться.В этот момент разбойники были задержаны сотрудниками уголовного розыска и СОБРа Росгвардии. Ими оказались мужчины 26-ти, 29-ти и 31 года. На улице в автомобиле BMW с поддельными госзнаками их ожидал 28-летний сообщник. По факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Все четверо взяты под стражу.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали мужчину, который вынес из ломбарда на Просвещения драгоценности на 870 тысяч рублей.







Обсуждение темы: «Вооруженные негодяи ворвались в ювелирный салон на Ленсовета, но были тут же схвачены сотрудниками полиции» Тоскливый Дятел Терпило 28.09 11:09 [ + -2 – ]

Здорово сработали. Всегда бы так. 12345 28.09 11:24 [ + 4 – ]

Засада была. Значит, знали о подготовке. НЕСТОР 28.09 12:58 [ + 6 – ]

Это были жители Средней Азии. робин 28.09 20:30 [ + 0 – ]

кауказ в своем репертуаре!!

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