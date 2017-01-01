Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль

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«Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль»

Тоскливый Дятел Терпило 28.09 10:00 [ + -6 – ]

Тариф очень гуманный и радует его стабильность.

НЕСТОР 28.09 12:08 [ + 4 – ]

Да, рожа кирпича просит.

арнольд питерский 28.09 12:20 [ + 10 – ]

5 рублей от силы, больше метро стоить не должно. Люди в метро умирают от духоты, туалетов нет, wifi нах,й там не нужен, вагоны ломаются, террористы проходят и за это 51 платить?! Слюняева и Полтоса на кол!!!

2405 28.09 20:07 [ + 0 – ]

Зажрались уроды.

1927 28.09 22:03 [ + 1 – ]

То что 51 руб себестоимость чушь. В советское время себестоимость была гораздо выше знаменитого "пятачка". Стоимость проезда и себестоимость не должны быть никак связаны. Метро нужно в первую очередь не пассажиру, а властям города, чтобы избежать коллапса и беспорядков. Вспомните те несколько часов, когда не работало метро в день взрыва и представьте, если б это продлилось хотя бы неделю - встали бы все предприятия, а там и до майдана недалеко.