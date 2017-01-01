Смольный оценил себестоимость поездки в метро в 51 рубль
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Общество
5 рублей от силы, больше метро стоить не должно. Люди в метро умирают от духоты, туалетов нет, wifi нах,й там не нужен, вагоны ломаются, террористы проходят и за это 51 платить?! Слюняева и Полтоса на кол!!!
То что 51 руб себестоимость чушь. В советское время себестоимость была гораздо выше знаменитого "пятачка". Стоимость проезда и себестоимость не должны быть никак связаны. Метро нужно в первую очередь не пассажиру, а властям города, чтобы избежать коллапса и беспорядков. Вспомните те несколько часов, когда не работало метро в день взрыва и представьте, если б это продлилось хотя бы неделю - встали бы все предприятия, а там и до майдана недалеко.
Согласен 1927. При коммунистах даже на заводах разбивали начало работы с 7 до 9 для того чтоб город не встал, а сейчас за счет приезжих и машин по городу пробки постоянно. Тем кто ездит на общественном транспорте еще доплачивать надо. Мало что ли с людей за бензин дерут???? Это в нефтедобывающей стране. Да и пьяные деньги с какого-то перепугу отдали в частные руки.
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18:03, 26 сентября
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это были тоже россияне понимаешь или толерасты. в «Петербурженку отдадут под суд за вывешенный на балконе расистский плакат»