Пожилая пассажирка автобуса, не державшаяся за поручни, оказалась в больнице

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Обсуждение темы:

«Пожилая пассажирка автобуса, не державшаяся за поручни, оказалась в больнице »

Wolf6 28.09 10:29 [ + 0 – ]

толдычат, толдычат, "во избежание травм пассажир обязан держаться за поручень" как об стенку горох, вот и результат

Hиф-Hиф 28.09 10:30 [ + -1 – ]

ЦИТАТА

Автобус «Волгобас»

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Назвали б уж сразу "Карабас Барабас".

арнольд питерский 28.09 12:09 [ + 0 – ]

Wolf6 28.09 10:29, да бывает едешь держатся не за что