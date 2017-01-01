В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео)

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«В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 28.09 09:58 [ + -5 – ]

Согласитесь, что человек попал в сложную жизненную ситуацию. На кадрах видно, что у него кровоточит нос, он находится в возбужденном, почти невменяемом состоянии, очевидно плохо понимает по русски не может толком объясниться.. Наверняка, его забыли предупредить о том, что все что он скажет, может быть обращено против него, не говоря уже об адвокате. Конечно, проще простого повесить на него, но подумайте о том, что может пострадать невиновный. Предлагаю создать общественный совет, который наймет адвоката и займется судьбой несчастного.

Неzнайка. 28.09 10:12 [ + 8 – ]

А по сути это уже начинает зашкаливать, доколе эта мразь будет убивать наших детей, матерей??? Я надеюсь сын несчастной найдет способ что бы эта гнида удавилась в камере...

Иванов1 28.09 13:14 [ + 1 – ]

Мартышка просто есть захотела, а тут мясо с грибами само едет на встречу.

НС 28.09 19:00 [ + 1 – ]

http://www.gazeta.spb.ru/2024148-0/

Убивать автор воззвания предлагала представителей кавказских и азиатских национальностей, для обозначения которых она использовала нецензурное слово.