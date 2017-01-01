«В Ленобласти предъявили обвинение мигранту, у которого в багажнике машины нашли труп женщины (видео)»

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Общество
Согласитесь, что человек попал в сложную жизненную ситуацию. На кадрах видно, что у него кровоточит нос, он находится в возбужденном, почти невменяемом состоянии, очевидно плохо понимает по русски не может толком объясниться.. Наверняка, его забыли предупредить о том, что все что он скажет, может быть обращено против него, не говоря уже об адвокате. Конечно, проще простого повесить на него, но подумайте о том, что может пострадать невиновный. Предлагаю создать общественный совет, который наймет адвоката и займется судьбой несчастного.
А по сути это уже начинает зашкаливать, доколе эта мразь будет убивать наших детей, матерей??? Я надеюсь сын несчастной найдет способ что бы эта гнида удавилась в камере...
Мартышка просто есть захотела, а тут мясо с грибами само едет на встречу.
http://www.gazeta.spb.ru/2024148-0/
Убивать автор воззвания предлагала представителей кавказских и азиатских национальностей, для обозначения которых она использовала нецензурное слово.
Возраст не 49 а 59 вроде,и не всё написали.Женщина была изнасилована и убита,на поиски её сын и муж выехали и случайно увидели машину несчастной,погоня и результат,его родственники чуть не убили,сами менты говорили что очень хотелось эту тварь отдать родственникам.Та скотина типа русский плохо понема но вкраце рассказал что шёл по лесу и увидел как один азиат насилует женщину,типа угрожал ему его убить и он согласился машину перегнать..короче бред полный..Считаю что таких надо просто убивать,на кладбище стали насиловать и убивать такое даже чикотило не творил,этих мразей резать как поганых
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