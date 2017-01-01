На Васильевском мужчина чуть не убил соперника доской для игры в нарды

И теперь проведет два года в колонии.

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Обсуждение темы:

«На Васильевском мужчина чуть не убил соперника доской для игры в нарды»

Командор 27.09 19:04 [ + 4 – ]

Нарды-игра древняя,ведущая своё происхождение от халдейских мудрецов и весьма азартная.По себе знаю,хотя у меня до тяжелых травм не дошло.