В Ленобласти педофил, который надругался над 11 детьми, получил 18 лет колонии строгого режима

Насилие было совершено в Киришском районе.

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Обсуждение темы:

«В Ленобласти педофил, который надругался над 11 детьми, получил 18 лет колонии строгого режима»

монк-аль-ахри 27.09 17:07 [ + 3 – ]

часом не поп это был? приобщал, так сказать, к вере?

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 17:20 [ + -2 – ]

Как ему теперь прожить столько лет за решеткой?

НЕСТОР 27.09 18:41 [ + 4 – ]

дятел а ты ему передачку принеси .