Горе-мамаша погибла, упав по пьяни с железнодорожных путей на Ржевке

У женщины остались двое детей, которыми она, впрочем, и при жизни не слишком интересовалась.

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«Горе-мамаша погибла, упав по пьяни с железнодорожных путей на Ржевке»

Роберт 27.09 21:40 [ + -1 – ]

Лечить людей надо, а не закрывать глаза на толпы алкоголиков, типа того как сказал один начальник "сам дурак и нечего на других пенять", так кто виноват, что люди спиваются от безнадёги?