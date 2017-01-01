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«На Октябрьской набережной грузовик, перевозивший хлеб, пробил ограду и оказался в Неве (фото)»

Vova 1965 27.09 16:27 [ + 6 – ]

Да спал он за рулем это ослобык .Достали эти уроды на дорогах.