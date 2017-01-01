Парня с полкило наркотиков на продажу задержали на севере Петербурга

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Обсуждение темы:

«Парня с полкило наркотиков на продажу задержали на севере Петербурга»

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 14:25 [ + 0 – ]

Неужели человека посадят в тюрьму? Ведь он ранее не судим.

НЕСТОР 27.09 18:47 [ + 2 – ]

дятел его отправят отдыхать на Канары .