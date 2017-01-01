В Сиверском мужчина до смерти избил свою знакомую и, чтобы скрыть следы преступления, поджег квартиру

Смерть потерпевшей наступила в результате тупой травмы груди и множественных переломов ребер. Смерть потерпевшей наступила в результате тупой травмы груди и множественных переломов ребер.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 22 сентября на месте пожара в квартире одного из домов на Красной улице в поселке Сиверский был найден труп местной жительницы с телесными повреждениями. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила в результате тупой травмы груди и множественных переломов ребер.



Как удалось выяснить следователям, в ту ночь знакомый погибшей на почве личных неприязненных отношений нанес ей множественные удары по жизненно важным органам, от чего женщина скончалась на месте происшествия. После этого, с целью сокрытия следов преступления, мужчина поджег квартиру и с места происшествия скрылся.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан.



"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Гатчинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 54-летней женщины, чье тело было обнаружено после пожара в минувшую пятницу.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, 22 сентября на месте пожара в квартире одного из домов на Красной улице в поселке Сиверский был найден труп местной жительницы с телесными повреждениями. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что смерть наступила в результате тупой травмы груди и множественных переломов ребер.Как удалось выяснить следователям, в ту ночь знакомый погибшей на почве личных неприязненных отношений нанес ей множественные удары по жизненно важным органам, от чего женщина скончалась на месте происшествия. После этого, с целью сокрытия следов преступления, мужчина поджег квартиру и с места происшествия скрылся.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый задержан."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Тверской области задержали уроженца Белоруссии, который убил продавщицу и, чтобы скрыть следы преступления, поджег магазин на Петроградке.





