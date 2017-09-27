В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника

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«В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника»

Bloempje 27.09 14:11 [ + -1 – ]

Все правильно. Только высказанная ею оценка обращена каждому представителю социума включая ее саму и самое уважаемое начальство, в голове которых никаких умных мыслей не возникает, поскольку все они компостируют мозги каждого ближнего, и исключением не являются.

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 14:24 [ + -4 – ]

Конечно, такой учитель недостоин высокого звания педагога и должен понести самое строгое наказание. Сразу приходят на память книга Сухомлинского: "С любовью к детям". Разве можно представить, чтобы этот выдающийся человек совершил нечто подобное. Предлагаю ужесточить психологическое тестирование лиц, желающих заняться педагогической деятельностью.

Неzнайка. 27.09 14:39 [ + 5 – ]

Дятел, что так расквакался то?? Твой ребенок??

монк-аль-ахри 27.09 15:42 [ + 8 – ]

это она ещё ласково с ним...многие из этих дебилов другие слова заслужили - на букву "М". Да и на многих студентах такие же слова стоит писать.

арнольд питерский 27.09 16:30 [ + -1 – ]

Надо было на лбу ножом чмо вырезать

НЕСТОР 27.09 18:49 [ + 1 – ]

Надо было отвести за угол и дать в лоб маленькому уроду.

Роберт 27.09 21:05 [ + 1 – ]

Сейчас на второй год не оставляют, этих недотёп тащат несмотря ни на что, и из за них другие дети не могут полноценно учиться, т.к. учитель всё время на уроке тратит на этих болванов.

Vignat 27.09 21:53 [ + 3 – ]

Надо было еще указкой по голове долбануть! Мамаша, вместо того, чтобы добавить дома, жалобы строчит. А учительницу поощрить!