В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника
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Общество
Все правильно. Только высказанная ею оценка обращена каждому представителю социума включая ее саму и самое уважаемое начальство, в голове которых никаких умных мыслей не возникает, поскольку все они компостируют мозги каждого ближнего, и исключением не являются.
Конечно, такой учитель недостоин высокого звания педагога и должен понести самое строгое наказание. Сразу приходят на память книга Сухомлинского: "С любовью к детям". Разве можно представить, чтобы этот выдающийся человек совершил нечто подобное. Предлагаю ужесточить психологическое тестирование лиц, желающих заняться педагогической деятельностью.
Мама обиделась на правду?
это она ещё ласково с ним...многие из этих дебилов другие слова заслужили - на букву "М". Да и на многих студентах такие же слова стоит писать.
Сейчас на второй год не оставляют, этих недотёп тащат несмотря ни на что, и из за них другие дети не могут полноценно учиться, т.к. учитель всё время на уроке тратит на этих болванов.
Надо было еще указкой по голове долбануть! Мамаша, вместо того, чтобы добавить дома, жалобы строчит. А учительницу поощрить!
правду написала. и на правильном месте. иначе с этими удодами нынче, видать, нельзя. на голову садятся.
надо возрождать духовноскрепные методы школьного воспитания. Читайте "Кондуит и Швамбранию" -- на горох в угол на колени, дома быть после восьми, остаться после уроков на 6 часов, двойка за поведение, вылет нах из школы, "водовозом будешь, скотина!" ну и т.п.
а если не дай бог ошибка вышла и потсан не дурак так надо было там же на лбу и исправить -- дописать перед словом "дурак" частицу "не".
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