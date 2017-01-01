В Купчино ТСЖ полтора года не платило за услуги "Водоканала"

Долги пришлось взыскивать при помощи судебных приставов.

Долги пришлось взыскивать при помощи судебных приставов. УФССП по городу.



По данным ведомства, рассчитываться по задолженностям пришлось ТСЖ «Будапештская 5/2», которое в течение полутора лет на платило «Водоканалу Санкт-Петербурга» по договору на отпуск горячей воды, прием загрязняющих веществ и сточных вод. За это время коммунальщики накопили 433 тысячи рублей долга.



Представители ГУПа обратились в Арбитражный суд, решением которого ТСЖ обязали выплатить причитающееся «Водоканалу».



Приставы уведомили коммунальщиков о возможных санкциях за неуплату долгов, после чего с расчетного счета организации была списана вся необходимая сумма.



Напомним,

Судебным приставам во Фрунзенском районе Петербурга пришлось «помочь» одному из местных ТСЖ с оплатой внушительного долга, сообщают вПо данным ведомства, рассчитываться по задолженностям пришлось ТСЖ «Будапештская 5/2», которое в течение полутора лет на платило «Водоканалу Санкт-Петербурга» по договору на отпуск горячей воды, прием загрязняющих веществ и сточных вод. За это время коммунальщики накопили 433 тысячи рублей долга.Представители ГУПа обратились в Арбитражный суд, решением которого ТСЖ обязали выплатить причитающееся «Водоканалу».Приставы уведомили коммунальщиков о возможных санкциях за неуплату долгов, после чего с расчетного счета организации была списана вся необходимая сумма.Напомним, ранее стало известно, что на 1 сентября этого года жители Петербурга задолжали 1,2 млн рублей по взносам в Фонд капитального ремонта.







Обсуждение темы: «В Купчино ТСЖ полтора года не платило за услуги "Водоканала"» монк-аль-ахри 27.09 17:10 [ + 3 – ]

ни первые, ни последние....

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