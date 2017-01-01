Эрмитаж стал пятым в рейтинге лучших музеев мира по версии TripAdvisor

Пропустив вперед три американских и один французский музей.

Пропустив вперед три американских и один французский музей. рейтинг лучших музеев мира . Список из 25 объектов был составлен и ранжирован на основании отзывов и оценок, сделанных пользователями портала.



Российские музеи в списке представил Государственный Эрмитаж. Главный музей Петербурга занял в рейтинге пятое место, пропустив вперед «Метрополитен-музей» (Нью-Йорк), «Национальный музей второй мировой войны» (Новый Орлеан), «Орсе» (Париж) и «Чикагский институт искусств» (Чикаго).



- Я с интересом слежу за рейтингами Трипадвайзера, которые динамично отражают настроения, впечатления и интересы туристов во всем мире. Эрмитаж был в этом рейтинге лучшим в мире, лучшим в Европе, лучшим в России, одним из лучших и тд.



Рейтинг очень динамичен, в нем часто (иногда неожиданно) появляются многие музеи. В этом году отрадно видеть в пятерке замечательный Музей д' Орсе. Очень важна публикация отзывов. Например, среди последних отзывов об Эрмитаже есть те, где люди недовольны тем, что за льготными билетами нужно стоять в очереди и те, кто благодарит за наличие в Эрмитаже беспрецедентной по широте системе скидок, - сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.



Напомним, в 2013 году пользователи TripAdvisor признавали Эрмитаж лучшим музеем мира. Помимо этого, в 2014, 2015 и 2016 годах музей стабильно занимал высокие места в ежегодных рейтингах.

Крупнейший в мире портал о путешествиях TripAdvisor представил традиционный ежегодный. Список из 25 объектов был составлен и ранжирован на основании отзывов и оценок, сделанных пользователями портала.Российские музеи в списке представил Государственный Эрмитаж. Главный музей Петербурга занял в рейтинге пятое место, пропустив вперед «Метрополитен-музей» (Нью-Йорк), «Национальный музей второй мировой войны» (Новый Орлеан), «Орсе» (Париж) и «Чикагский институт искусств» (Чикаго).- Я с интересом слежу за рейтингами Трипадвайзера, которые динамично отражают настроения, впечатления и интересы туристов во всем мире. Эрмитаж был в этом рейтинге лучшим в мире, лучшим в Европе, лучшим в России, одним из лучших и тд.Рейтинг очень динамичен, в нем часто (иногда неожиданно) появляются многие музеи. В этом году отрадно видеть в пятерке замечательный Музей д' Орсе. Очень важна публикация отзывов. Например, среди последних отзывов об Эрмитаже есть те, где люди недовольны тем, что за льготными билетами нужно стоять в очереди и те, кто благодарит за наличие в Эрмитаже беспрецедентной по широте системе скидок, - сказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Напомним, в 2013 году пользователи TripAdvisor признавали Эрмитаж лучшим музеем мира. Помимо этого, в 2014, 2015 и 2016 годах музей стабильно занимал высокие места в ежегодных рейтингах. А в 2016 году британское издание The Telegraph также включало его в список самых романтичных музеев мира.









Обсуждение темы: «Эрмитаж стал пятым в рейтинге лучших музеев мира по версии TripAdvisor» Тоскливый Дятел Терпило 27.09 12:58 [ + -2 – ]

Неужели он обогнал даже Лувр?

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