В Петербурге женщину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей за кражу из поликлиники инвалидной коляски стоимостью более 11 тысяч

Злоумышленница перебинтовала себе ногу и спокойно выехала из медучреждения на коляске.

Злоумышленница перебинтовала себе ногу и спокойно выехала из медучреждения на коляске.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в июле 2017 года в одной из районных поликлиник. Женщина украла инвалидное кресло-коляску стоимостью более 11 тысяч, которое принадлежала медицинскому учреждению. Подсудимая перевязала свою ногу, села в это кресло-коляску и выехала на нем из помещения поликлиники.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "кража". В результате суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В Василеостровском районе Петербурга суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая летом этого года украла из одной из поликлиник инвалидную коляску. Злоумышленнице назначили штраф.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, инцидент произошел в июле 2017 года в одной из районных поликлиник. Женщина украла инвалидное кресло-коляску стоимостью более 11 тысяч, которое принадлежала медицинскому учреждению. Подсудимая перевязала свою ногу, села в это кресло-коляску и выехала на нем из помещения поликлиники.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "кража". В результате суд признал ее виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге задержали 19-летнего вора, специализирующегося на кражах велосипедов из парадных.







Обсуждение темы: «В Петербурге женщину приговорили к штрафу в 10 тысяч рублей за кражу из поликлиники инвалидной коляски стоимостью более 11 тысяч» монк-аль-ахри 27.09 17:08 [ + 1 – ]

м доказала полный бардак в государственных учреждениях.

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