Обсуждение темы:

«Четыре автомобиля пострадали после поджога на Пулковском (фото)»

Когда каждая задница хочет катать себя на личном автомобиле-конечно, будет экологический и транспортный кризис.Помнится в 2008 году впервые пересёк границу России и сразу сравнение: на

российской служебной парковке туча дорогих иномарок, а на финской- одни велосипеды.