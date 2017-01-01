Для жителей Китая, застрявших в России из-за проблем авиакомпании "ВИМ-Авиа", продлили безвизовый режим

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11:39, 27 сентября
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Мама обиделась на правду? в «В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника»
это она ещё ласково с ним...многие из этих дебилов другие слова заслужили - на букву "М". Да и на многих студентах такие же слова стоит писать. в «В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника»
Тоскливый Дятел Терпило 27.09 14:26 [ + 0 – ]
Я готов взять рысей на дачу..........
А 300 змей себе в дупло запихни.... в «В НИИ скорой помощи умер серпентолог, которого укусил собственный питомец»
Я готов взять рысей на дачу..........
А 300 змей себе в дупло запихни.... в «В НИИ скорой помощи умер серпентолог, которого укусил собственный питомец»
Да спал он за рулем это ослобык .Достали эти уроды на дорогах. в «На Октябрьской набережной грузовик, перевозивший хлеб, пробил ограду и оказался в Неве (фото)»
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