В Ломоносове задержали двух выходцев из Закавказья, которые угнали у логиста лизинговой компании фургон

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, ночью 26 сентября в службу «112» обратился логист лизинговой организации. Он сообщил, что в период с девяти часов вечера 25 сентября до часа ночи 26 сентября от дома 28 на Искровском проспекте неизвестный преступник похитил автомобиль «ГАЗ-330202», принадлежащий организации, в которой он работает.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий похищенный автомобиль был остановлен у дома 30 на улице Победы в Ломоносове. Сотрудники полиции задержали двух граждан одной из закавказских республик, 36 и 28 лет, находившихся в указанном фургоне.



В отношении задержанных следственным управлением УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что Накануне в городе Ломоносове сотрудники полиции задержали двух мужчин из Закавказья, которые подозреваются в похищении фургона в Невском районе Петербурга.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, ночью 26 сентября в службу «112» обратился логист лизинговой организации. Он сообщил, что в период с девяти часов вечера 25 сентября до часа ночи 26 сентября от дома 28 на Искровском проспекте неизвестный преступник похитил автомобиль «ГАЗ-330202», принадлежащий организации, в которой он работает.В ходе оперативно-разыскных мероприятий похищенный автомобиль был остановлен у дома 30 на улице Победы в Ломоносове. Сотрудники полиции задержали двух граждан одной из закавказских республик, 36 и 28 лет, находившихся в указанном фургоне.В отношении задержанных следственным управлением УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что из автосалона на юго-западе Петербурга угнали Mercedes-Benz стоимостью 14 млн рублей.







Обсуждение темы: «В Ломоносове задержали двух выходцев из Закавказья, которые угнали у логиста лизинговой компании фургон» Тоскливый Дятел Терпило 27.09 11:40 [ + 0 – ]

Какие государства относятся к Закавказью, уточните пожалуйста. НЕСТОР 27.09 20:52 [ + 1 – ]

дятел иди в школу .

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