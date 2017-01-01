В НИИ скорой помощи умер серпентолог, которого укусил собственный питомец
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Общество
дык он что, в квартире их разводил?
нормально! это значит они, пока он в больничке кантовался, расползлись и теперь к соседям по вентканалам вполне свободно могут заявиться?
уж лучше б он удавов разводил. тот бы его удавил прямо на месте, не пришлось бы в больницу ехать. и в вентиляцию удав не пролезет, наверно. хотя...
Молодого человека не удалось спасти врачам после укуса черной мамбы. Скорую помощь ему вызвали подписчики. Мария Марченко восстановила детали этой истории.
Он умирал в прямом эфире, на глазах у тысяч подписчиков. Известный петербургский блогер Арслан Валеев, создатель двух телеканалов об экзотических животных как обычно ночью вышел на связь. Хотел показать черную мамбу. Вот он возвращается, и показывает.... палец, с раной от укуса змеи. Просит позвонить бывшей жене.
Неотложку блогеру вызвали подписчики. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе врачи ввели молодого человека в искусственную кому, больше суток боролись за его жизнь. Но помочь не смогли. Шансов на спасение и не было, считает герпетолог Владимир Черлин.
Владимир Черлин, кандидат биологических наук, герпетолог: «Она очень агрессивная, очень быстрая. И с невероятно мощным ядом. Вообще сыворотки существуют, но не у нас. Потому что у нас они не живут».
Правоохранительные органы совместно со специалистами решают, что делать с ядовитыми змеями, которые остались в частном доме во Всеволожске, после гибели блогера - герпетолога Арслана Валеева. Пристроить нужно без малого 300 змей, две рыси и собаку.
Тоскливый Дятел Терпило 27.09 14:26 [ + 0 – ]
Я готов взять рысей на дачу..........
А 300 змей себе в дупло запихни....
Досточтимый Дятел! Как видно из обстоятельств случившегося, змея питается человеческими жертвами.
...Другу подарили игуану. Но, он так, воспринимал ее, как предмет интерьера: кормил, поил без какой-либо лирики.
И вот в один из дней она его за палец цапнула.
Первая реакция - "... ща я те ... как!..", а потом смотрит, а она так на него преданно грустно смотрит,
из аквариума вылезла и давай таскаться за ним по всему дому ни на шаг не отходит, в глаза заглядывает:
"Прости мол, хозяин, прости". Он аж расчувствовался.
С утра просыпается, а игуана рядом с ним сидит... всю ночь не отходила, смотрит грустно.
Приятель так проникся, какой чуткий и заботливый у него питомец. Однако палец у него не проходил и к тому же опух. Он игуану в охапку и к доктору. Там и выяснилось, что этот вид игуан ядовит, только яд у них очень слабый, поэтому они, сначала кусают, а потом тупо таскаются за жертвой и ждут пока та сдохнет.
Зоя это что анекдот?))))
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18:03, 26 сентября
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Я готов взять рысей на дачу..........
А 300 змей себе в дупло запихни.... в «В НИИ скорой помощи умер серпентолог, которого укусил собственный питомец»