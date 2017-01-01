В НИИ скорой помощи умер серпентолог, которого укусил собственный питомец

Обсуждение темы:

«В НИИ скорой помощи умер серпентолог, которого укусил собственный питомец»

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 11:41 [ + -2 – ]

Марку змеи уточните пожалуйста.

Hиф-Hиф 27.09 12:05 [ + 3 – ]

дык он что, в квартире их разводил?

нормально! это значит они, пока он в больничке кантовался, расползлись и теперь к соседям по вентканалам вполне свободно могут заявиться?

уж лучше б он удавов разводил. тот бы его удавил прямо на месте, не пришлось бы в больницу ехать. и в вентиляцию удав не пролезет, наверно. хотя...

Роман Лисаковский 27.09 12:48 [ + 4 – ]

Молодого человека не удалось спасти врачам после укуса черной мамбы. Скорую помощь ему вызвали подписчики. Мария Марченко восстановила детали этой истории.



Он умирал в прямом эфире, на глазах у тысяч подписчиков. Известный петербургский блогер Арслан Валеев, создатель двух телеканалов об экзотических животных как обычно ночью вышел на связь. Хотел показать черную мамбу. Вот он возвращается, и показывает.... палец, с раной от укуса змеи. Просит позвонить бывшей жене.



Неотложку блогеру вызвали подписчики. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе врачи ввели молодого человека в искусственную кому, больше суток боролись за его жизнь. Но помочь не смогли. Шансов на спасение и не было, считает герпетолог Владимир Черлин.



Владимир Черлин, кандидат биологических наук, герпетолог: «Она очень агрессивная, очень быстрая. И с невероятно мощным ядом. Вообще сыворотки существуют, но не у нас. Потому что у нас они не живут».

Hиф-Hиф 27.09 12:56 [ + 5 – ]

Хотелось бы знать, где сейчас эта змея находится?

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 12:59 [ + 1 – ]

А как такую змею можно привезти и чем ее кормить?

Роман Лисаковский 27.09 13:14 [ + 3 – ]

Правоохранительные органы совместно со специалистами решают, что делать с ядовитыми змеями, которые остались в частном доме во Всеволожске, после гибели блогера - герпетолога Арслана Валеева. Пристроить нужно без малого 300 змей, две рыси и собаку.

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 14:26 [ + 1 – ]

Я готов взять рысей на дачу.

Неzнайка. 27.09 14:35 [ + 7 – ]

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 14:26 [ + 0 – ]

Я готов взять рысей на дачу..........

А 300 змей себе в дупло запихни....

Иванов1 27.09 17:33 [ + 0 – ]

Жена укусила

Hиф-Hиф 27.09 17:58 [ + 2 – ]

Досточтимый Дятел! Как видно из обстоятельств случившегося, змея питается человеческими жертвами.