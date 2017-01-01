На Верности во время ссоры 15-летнего подростка пырнули ножом в грудь

У юноши пробито легкое.

У юноши пробито легкое.



Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 15-летний подросток был забран в больницу 26 сентября в 19:30 от дома 16 по улице Верности. Парня госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева. У него также пробито легкое и произошло кровоизлияние в полость органа.



По сообщению раненого по горячим следам был задержан 20-летний мужчина. Он ударил несовершеннолетнего ножом в ходе внезапно возникшей ссоры. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.



Напомним, ранее мы писали о том, что

Накануне вечером в Калининском районе Петербурга 15-летнего подростка пырнули ножом в грудь. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Подозреваемый задержан.Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 15-летний подросток был забран в больницу 26 сентября в 19:30 от дома 16 по улице Верности. Парня госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки слева. У него также пробито легкое и произошло кровоизлияние в полость органа.По сообщению раненого по горячим следам был задержан 20-летний мужчина. Он ударил несовершеннолетнего ножом в ходе внезапно возникшей ссоры. По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что в сквере на Испытателей седовласый мужчина порезал пьяных подростков.







Обсуждение темы: «На Верности во время ссоры 15-летнего подростка пырнули ножом в грудь» Тоскливый Дятел Терпило 27.09 11:42 [ + -1 – ]

Меня поражает легкость, с которой люди размахивают ножом, по-видимому не осознавая последствий. НЕСТОР 27.09 18:56 [ + 1 – ]

Размахивают ножом жители Средней Азии и Закавказья.

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