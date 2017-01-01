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На Верности во время ссоры 15-летнего подростка пырнули ножом в грудь

10:34, 27 сентября
Тэги: нападения, ссора, травмы, задержания, следствие, калининский район
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Тэги: нападения, ссора, травмы, задержания, следствие, калининский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Верности во время ссоры 15-летнего подростка пырнули ножом в грудь»
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Тоскливый Дятел Терпило 27.09 11:42 [ + -1 ]

Меня поражает легкость, с которой люди размахивают ножом, по-видимому не осознавая последствий.

НЕСТОР 27.09 18:56 [ + 1 ]

Размахивают ножом жители Средней Азии и Закавказья.

Всего комментариев - 2

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это она ещё ласково с ним...многие из этих дебилов другие слова заслужили - на букву "М". Да и на многих студентах такие же слова стоит писать. в «В Петербурге учительница одной из школ написала слово "дурак" на лбу второклассника»
Тоскливый Дятел Терпило 27.09 14:26 [ + 0 – ]
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