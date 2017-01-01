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«На севере Петербурга автоледи на "Ниссане" покалечила на "зебре" 12-летнего мальчика»

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 10:36 [ + 0 – ]

Предлагаю перед всеми нерегулируемыми переходами установить знаки STOP, чтобы водители обязательно останавливались, независимо от того, есть пешеход или нет. Это практикуется в США,