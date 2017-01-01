«В Тверской области задержали уроженца Белоруссии, который убил продавщицу и, чтобы скрыть следы преступления, поджег магазин »

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Общество
Непонятен мотив преступления. В любом случае, преступление совершил мигрант не из Средней Азии, который никогда не поднял бы руку на женщину.
из Средней Азии, который никогда не поднял бы руку на женщину..................
Около 20.30 вчера в квартире дома 55 по проспекту Науки 41-летний гражданин одной из среднеазиатских республик в результате внезапно возникшей ссоры ножом нанес множественные колото-резаные ранения женщине и ее 15-летней дочери, вступившейся за мать. Обе проживали в одной квартире. После этого мужчина с места происшествия скрылся. В результате девушка скончалась на месте происшествия, мать госпитализирована в состоянии средней тяжести.
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18:03, 26 сентября
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