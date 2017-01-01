В Тверской области задержали уроженца Белоруссии, который убил продавщицу и, чтобы скрыть следы преступления, поджег магазин

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«В Тверской области задержали уроженца Белоруссии, который убил продавщицу и, чтобы скрыть следы преступления, поджег магазин »

Тоскливый Дятел Терпило 27.09 10:34 [ + -2 – ]

Непонятен мотив преступления. В любом случае, преступление совершил мигрант не из Средней Азии, который никогда не поднял бы руку на женщину.

Неzнайка. 27.09 10:55 [ + 5 – ]

из Средней Азии, который никогда не поднял бы руку на женщину..................

Около 20.30 вчера в квартире дома 55 по проспекту Науки 41-летний гражданин одной из среднеазиатских республик в результате внезапно возникшей ссоры ножом нанес множественные колото-резаные ранения женщине и ее 15-летней дочери, вступившейся за мать. Обе проживали в одной квартире. После этого мужчина с места происшествия скрылся. В результате девушка скончалась на месте происшествия, мать госпитализирована в состоянии средней тяжести.





НЕСТОР 27.09 19:00 [ + 1 – ]

Бульбаши на это не способны. Это сделал кто-то из Средней Азии.