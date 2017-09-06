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«В петербургском дельфинарии морской котик "нейтрализовал" ночного взломщика (фото, видео)»

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 26.09 19:14 [ + 1 – ]

Отряду морских котиков респект

Нетрезвому ночному гостю еще повезло что не нырнул в бассейн. Дельфины очень не любят запах алкоголя, могло закончиться все намного печально.