Женщина насмерть разбилась, потеряв равновесие на балконе в Мурино
16:51
Тэги: тело, смерть, Всеволожский район, женщины
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Обсуждение темы:
«Женщина насмерть разбилась, потеряв равновесие на балконе в Мурино»
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Hиф-Hиф 26.09 18:10 [ + 3 – ]
почему перила такие низкие? зачем вообще балконы нужны в нашем климате, тем более на такой высоте? Наверно, для извлечения доп. прибыли строителями.
почему перила такие низкие? зачем вообще балконы нужны в нашем климате, тем более на такой высоте? Наверно, для извлечения доп. прибыли строителями.
По уму даже окна по своей конструкции не должны позволять человеку вывалиться. Открываться должна узкая фрамуга только для вентиляции и щетку на палке просунуть для мойки стекла.
Кстати, перила у нас низкие везде -- на мостах, на кораблях и т.п. Перевалиться с Кировского моста в Неву как нефиг делать.
Всего комментариев - 1
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