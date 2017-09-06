В центре Петербурга мигранты штамповали документы для своих соотечественников (фото)

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«В центре Петербурга мигранты штамповали документы для своих соотечественников (фото)»

смерч 26.09 19:19 [ + 5 – ]

И это тогда когда антитеррористическая угроза по стране.Вообще то этим случаем должен заниматься ФсБ а не полицаи.

НЕСТОР 26.09 19:25 [ + 4 – ]

Пакость размножается.

робин 26.09 21:10 [ + 0 – ]

неужели рядом живущие наши люди не видели этих тварей у себя под носом!!

Hеzнайка. 26.09 21:26 [ + 0 – ]

По всей видимости документы были настоящими