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«Мигрант пытался изнасиловать 85-летнюю бабушку в Ленобласти»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 15:35 [ + -6 – ]

Мне сложно в это поверить, потому что такая неразборчивость может служить показателем предельно низкого умственного развития и полного отсутствия моральных ценностей, что несвойственно жителям Узбекистана. Скорее всего, это оговор. Сомневаюсь, чтобы женщина в 85 лет смогла отбиться от молодого и активного мужчины.