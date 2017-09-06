Полтонны "санкционки" уничтожили таможенники под Петербургом (фото)

Под бульдозер отправили мясную и молочную продукцию.

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Обсуждение темы:

«Полтонны "санкционки" уничтожили таможенники под Петербургом (фото)»

арнольд питерский 26.09 15:29 [ + 6 – ]

Путина бы так под бульдозер.

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 15:36 [ + -6 – ]

Правильно сделали, спасли здоровье и жизни тысячам людей.

Командор 26.09 16:20 [ + 8 – ]

Очередное издевательство над нищими пенсионерами.

смерч 26.09 16:54 [ + 6 – ]

В целях обеспечения безопасности страны,я правильно понял?Или я дурак или что с головой у нашей власти

монк-аль-ахри 26.09 17:23 [ + 5 – ]

героизм придурков медалькой отметили?

Hеzнайка. 26.09 19:19 [ + -1 – ]

скормить уродам и захарам

SCORPION69 26.09 21:23 [ + 0 – ]

да врут они все,сами растаскали по свои хатам,а тут мульку пустили