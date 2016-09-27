«2700 солдат планируют призвать в Петербурге этой осенью»

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Общество
Давно пора отменить воинскую повинность и перейти на добровольный принцип комплектования ВС. Уверен, что из числа мигрантов и уроженцев Закавказья желающих отбоя не будет. В качестве награды - гражданство РФ лично для них и по истечении срока службы в 3 года, для членов их семей. В случае гибели семья автоматически получает гражданство и пожизненное пособие в размере 100 тыс. руб./м-ц.
1. Дятел ты дебил. 3. А где служат детки наших чиновников? Отдыхают на курортах!
Дятел уже на контракты толпы мигрантов,долг Родине это святое,но где она Родина,просрал Пукин нашу Родину,отдал на растерзание мигрантам и чиновникам.
... Тоскливый Дятел Терпило 26.09 14:51 - освежи-ка в памяти последние годы Западной Римской Империи, прежде чем давать советы космического масштаба и такой же космической глупости ...
... Не завидна участь страны, в которой военную службу несут одни сплошные варвары ...
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