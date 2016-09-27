2700 солдат планируют призвать в Петербурге этой осенью

В ходе весеннего призыва в армию отправились более 3 тыс. горожан.

Обсуждение темы:

«2700 солдат планируют призвать в Петербурге этой осенью»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 14:51 [ + -4 – ]

Давно пора отменить воинскую повинность и перейти на добровольный принцип комплектования ВС. Уверен, что из числа мигрантов и уроженцев Закавказья желающих отбоя не будет. В качестве награды - гражданство РФ лично для них и по истечении срока службы в 3 года, для членов их семей. В случае гибели семья автоматически получает гражданство и пожизненное пособие в размере 100 тыс. руб./м-ц.

2405 26.09 15:25 [ + 7 – ]

1. Дятел ты дебил. 3. А где служат детки наших чиновников? Отдыхают на курортах!

смерч 26.09 17:38 [ + 4 – ]

Дятел уже на контракты толпы мигрантов,долг Родине это святое,но где она Родина,просрал Пукин нашу Родину,отдал на растерзание мигрантам и чиновникам.

Hеzнайка. 26.09 19:18 [ + 0 – ]

2405 1 пункт и 3 ....а где 2 ? Напиши

НЕСТОР 26.09 19:30 [ + 2 – ]

дятел не ешь какашки по утрам-ум совсем потерял .

Явар Тиррей 26.09 20:43 [ + 2 – ]

... Тоскливый Дятел Терпило 26.09 14:51 - освежи-ка в памяти последние годы Западной Римской Империи, прежде чем давать советы космического масштаба и такой же космической глупости ...



... Не завидна участь страны, в которой военную службу несут одни сплошные варвары ...