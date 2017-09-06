Старт отопительного сезона в Петербурге отложили на начало октября

В ближайшие две недели ждать горячих батарей горожанам не стоит.

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Обсуждение темы:

«Старт отопительного сезона в Петербурге отложили на начало октября»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 13:23 [ + -4 – ]

Предлагаю отложить старт до конца октября, так мы сэкономим и топливо, и деньги.

Hиф-Hиф 26.09 13:55 [ + 2 – ]

Редакция! Где новости про краснодарских людоедов?

Bloempje 26.09 17:16 [ + 1 – ]

Предлагаю отложить старт отопительной эпопеи до новогоднего бухло-отдыха, а там уж, гляди, население или привыкнет к холоду, или же рассосется по периферии...

монк-аль-ахри 26.09 17:26 [ + 5 – ]

Уссатый бакинец живёт в доме с индивидуальным регулироваанием отопления? Баклан Слюняев в таком же?