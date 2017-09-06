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«Бесплатный Wi-Fi заработал на синей ветке метро Петербурга»

Вот если бы сама синяя ветка работала нормально...Вечно её закрывают - засада. Опять же - вентиляция отвратительная. Сам видел как летом сорокалетние мужики вырубались - воздуха то ни хера нет. Едешь и задыхаешься.