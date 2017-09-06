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«13-летний школьник едва не погиб, сорвавшись с башни крепости "Копорье"»

крепость прикольная, но очень опасная. Окромя башен там легко свалиться в речку с охрененного неогороженного и крутого обрыва прямо со двора крепости через пролом в стене. Будет покруче всякой башни.