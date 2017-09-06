Обсуждение темы:

«Дорожные работы собрали пробку на юге КАД в Петербурге»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 13:22 [ + 1 – ]

Предлагаю раз в неделю проводить разгрузочные дни: перекрывать КАД и предлагать пользоваться общественным транспортом или велосипедами. Так мы улучшим экологию.