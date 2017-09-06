Два человека пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Петербургом (фото)

Авария произошла в поселке имени Свердлова.

Авария произошла в поселке имени Свердлова. «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» .







По имеющейся информации, около 22:00 в поселке имени Свердлова водитель за рулем «Мицубиси» не пропустил ехавший по главной дороге автобус. В результате столкновения травмы получили два человека, ехавшие в легковом авто.



«У одного перелом ноги, у второго с грудной клеткой что-то. Обоих увезла скорая», – рассказывает один из очевидцев.



По словам свидетелей, иномарку около 1:30 увезли с места аварии на эвакуаторе. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.



Напомним,

Серьезное ДТП произошло накануне вечером во Всеволожском районе Ленобласти, сообщают очевидцы в группеПо имеющейся информации, около 22:00 в поселке имени Свердлова водитель за рулем «Мицубиси» не пропустил ехавший по главной дороге автобус. В результате столкновения травмы получили два человека, ехавшие в легковом авто.«У одного перелом ноги, у второго с грудной клеткой что-то. Обоих увезла скорая», – рассказывает один из очевидцев.По словам свидетелей, иномарку около 1:30 увезли с места аварии на эвакуаторе. Обстоятельства и подробности происшествия выясняются.Напомним, накануне утром ДТП с участием мусоровоза и маршрутного автобуса произошло на Мурманском шоссе.







