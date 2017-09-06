"Ленд Крузер", угнанный в Петербурге в 2004 году, обнаружился на границе с Финляндией

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«"Ленд Крузер", угнанный в Петербурге в 2004 году, обнаружился на границе с Финляндией»