Мигранта похитили в Сосновом Бору на глазах у подруги

У брата потерпевшего вымогали деньги якобы в счет ремонта поврежденной им машины.

Обсуждение темы:

«Мигранта похитили в Сосновом Бору на глазах у подруги »

Зоя - Змeя Особо Ядовитая 26.09 19:08 [ + 0 – ]

Ни один человек не пострадал

смерч 26.09 19:16 [ + 2 – ]

Вот откуда у них деньги на этот мерин?И на кого он зарегистрирован?Чё за бл..в стране творится,мигранты на меринах,местные на вазах.

НЕСТОР 26.09 19:24 [ + 2 – ]

Неzнайка,возьми их к себе. Они тебе секир башка сделают.

робин 26.09 21:12 [ + 0 – ]

всех обезьян на мыло!

SCORPION69 26.09 21:21 [ + 0 – ]

макаки на отдыхе)))) да уж зоопарк с его звериными инстинктами нервно курит в сторонке