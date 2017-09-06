31-летнего петербуржца задержали за секс со школьницей на карьере в Колпино

Инцидент произошел еще во время летних каникул.

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Обсуждение темы:

«31-летнего петербуржца задержали за секс со школьницей на карьере в Колпино»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 11:13 [ + -2 – ]

Не понимаю, чем можно соблазнить 15-летнего ребенка. разве что мороженым.

МИФОДИЙ 26.09 12:54 [ + -3 – ]

Скоро соц рекламу снимут "дети не берите у дятлов мороженное!!!!!"

НЕСТОР 26.09 13:40 [ + -1 – ]

А если это любовь?