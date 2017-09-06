Обсуждение темы:

«Лежавшего на шоссе пешехода дважды переехали в ДТП под Петербургом»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 11:12 [ + 0 – ]

Этот пример подтверждает необходимость скорейшего принятия закона об обязательном ношении светоотражающей одежды. Если бы на пешеходе был подобный жилет, он остался бы в живых.