Приезжий из Карелии разгромил квартиру пенсионерки на Просвещения и выпрыгнул в окно

Впавший в панику мужчина выбил дверь, разбил посуду и расколотил окно на кухне.

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«Приезжий из Карелии разгромил квартиру пенсионерки на Просвещения и выпрыгнул в окно»