Молодой мигрант покалечился на стройке в Невском районе

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«Молодой мигрант покалечился на стройке в Невском районе»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 11:15 [ + -3 – ]

Я устал повторять, что необходимо принять дополнительные меры безопасности к работе мигрантов на стройках. Их потери исчисляются десятками. Умножьте это количество на число иждивинцев, для которых они являются кормильцами и Вы поймете, какое количество людей пострадало.

арнольд питерский 26.09 12:20 [ + 6 – ]

Я думаю лепилы александровской скотобойни хорошо поэкспериментируют над обезьяной... Желаю и дятлу попасть в данное заведение.