Пожилая библиотекарша отбилась от насильника под Петербургом

Обсуждение темы:

«Пожилая библиотекарша отбилась от насильника под Петербургом»

Тоскливый Дятел Терпило 26.09 11:10 [ + -1 – ]

Действительно извращенец, напасть на пожилую женщину. Что ему теперь за это будет?

Игорь Ёлкин 26.09 11:33 [ + 0 – ]

Баффи "Истребительница вампиров" прикинулась пожилой библиотекаршей .....

МИФОДИЙ 26.09 12:47 [ + 3 – ]

Теперь дятел если об этом снимут передачу "все говорят"будет ему слава на весь мир куча денег и поклонников

НЕСТОР 26.09 13:45 [ + 5 – ]

На это способны только жители Средней Азии.