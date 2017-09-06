Кронштадт "наградят" новым шоссе за пробки на День ВМФ

Проектировать магистраль начнут в 2018 году.

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Обсуждение темы:

«Кронштадт "наградят" новым шоссе за пробки на День ВМФ»

dexter 25.09 18:24 [ + 2 – ]

Новые шоссе, по старой российской традиции, ремонтируют каждый год, осваивая денежные средства.

