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«Трамвай сбил бездомного на Новочеркасском проспекте (фото)»

Уверен из за непомерных тарифов на коммунальные услуги, едрисня лишила его жил. площади и он стал бездомным. Ненасытная путинская власть сделала его бездомным. А, потом от всей этой жизни и под трамвай бросился! Такие явления при Едрисне, сплошь и рядом!