Семеро игроков "Зенита" выступят за сборную России в матчах с Ираном и Южной Кореей

Товарищеские поединки состоятся в начале октября.

Товарищеские поединки состоятся в начале октября.



От петербургского клуба защищать цвета сборной поедут вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников и Юрий Жирков, полузащитники Далер Кузяев и Александр Ерохин, а также нападающие Александр Кокорин и Дмитрий Полоз. Отметим, что Кокорин приглашение в сборную получил впервые с осени прошлого года после скандала с вечеринкой в Монако, которую он закатил после провала команды на Евро-2016.



Полностью состав сборной выглядит так:



Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал», Тула), Андрей Лунев («Зенит»).



Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).



Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).



Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит), Федор Смолов («Краснодар»).



7 октября сборная России сыграет в Москве с Южной Кореей, а 10 октября примет в Казани команду Ирана.



Напомним,



Стал известен состав сборной России по футболу на ближайшие товарищеские матчи, которые состоятся в начале октября. Для участия в играх против Южной Кореи и Ирана тренерский штаб национальной команды вызвал 27 футболистов, семеро из которых представляют «Зенит».От петербургского клуба защищать цвета сборной поедут вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников и Юрий Жирков, полузащитники Далер Кузяев и Александр Ерохин, а также нападающие Александр Кокорин и Дмитрий Полоз. Отметим, что Кокорин приглашение в сборную получил впервые с осени прошлого года после скандала с вечеринкой в Монако, которую он закатил после провала команды на Евро-2016.Полностью состав сборной выглядит так:Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал», Тула), Андрей Лунев («Зенит»).Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция).Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит), Федор Смолов («Краснодар»).7 октября сборная России сыграет в Москве с Южной Кореей, а 10 октября примет в Казани команду Ирана.Напомним, ранее "Зенит" вылетел из розыгрыша Кубка России, на стадии 1/8 финала проиграв петербургскому "Динамо".









Обсуждение темы: «Семеро игроков "Зенита" выступят за сборную России в матчах с Ираном и Южной Кореей» Тоскливый Дятел Терпило 25.09 16:28 [ + -4 – ]

Лучшие из лучших. С таким составом по плечу золотые медали Чемпионата мира.

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