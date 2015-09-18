Петербургскому автопрому обещают рост на 25% до конца года
15:54, 25 сентября
Тэги: автопром, производство, промышленность, статистика, авто
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«Петербургскому автопрому обещают рост на 25% до конца года»
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