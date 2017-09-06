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«Грузовое такси заплатило петербурженке 50 тысяч за поцарапанное пианино»

Те, которые бесплатно отдают уже с готовыми царапинами и пятнами от стаканоффф. Так что, это было поновеее и полученное не за "самовывоз". Заберитерадибога. Сама купила!