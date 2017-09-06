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«Пожилой гражданин Германии ограбил пассажира на досмотре в Пулково»

Тоскливый Дятел Терпило 25.09 15:32 [ + 4 – ]

С самого начала чтения у меня в голове возник вопрос, ответ на который я получил в конце статьи. Истинный немец на чужое никогда бы не позарился.