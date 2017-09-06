Пожилая пассажирка сломала ногу в вагоне на станции метро "Озерки"

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Обсуждение темы:

«Пожилая пассажирка сломала ногу в вагоне на станции метро "Озерки"»

Тоскливый Дятел Терпило 25.09 15:35 [ + -4 – ]

Ужасный инцидент. Стоимость операции составит несколько сот тысяч рублей, которые должен компенсировать метрополитен.

Hеzнайка. 25.09 19:53 [ + -2 – ]

Да у нас просто пенсы сегодня весь город заполонили

НЕСТОР 25.09 20:29 [ + 3 – ]

дятел помоги пассажирки .