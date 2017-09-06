В Петербурге могут запретить торговлю у вестибюлей станций метро

Торговые точки хотят отодвинуть не менее чем на 100 метров от входов в подземку.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге могут запретить торговлю у вестибюлей станций метро»

dexter 25.09 13:47 [ + 7 – ]

Неисполнимый законопроект. Судя по уже понастроенному у метро.

НЕСТОР 25.09 13:49 [ + 19 – ]

Пока в городе находятся граждане Закавказья и Средней Азии этого никогда сделано не будет. Они давно скупили всю полицию. И как торговали у станций метро, так и будут торговать.

Vladlen 25.09 14:14 [ + 17 – ]

Да убрать давно пора эти точки!!!Азербайджанский бизнес ,грязный уже надоел.

Неzнайка. 25.09 16:16 [ + 13 – ]

Напалмом все в радиусе 500 метров...Раньше рядом с метро хорошо было жилье иметь, сейчас это: вонь, шум, грязные абреки, и прочая шушера...

Тоскливый Дятел Терпило 25.09 16:31 [ + -6 – ]

Правильное решение. Оно говорит о том, что государство заботится о безопасности граждан и ставит ее выше конъюнктурных интересов.

Hеzнайка. 25.09 19:54 [ + 0 – ]

Албин ещё зимой об этом говорил

Волк Лисыч 25.09 20:28 [ + 4 – ]

Около метро Ул. Дыбенко грязь, вонь, гниды черноопые. Находятся несознательные граждане, которые спонсируют терроризм, покупая полугнилую продукцию у помидорной мафии.

Hеzнайка. 25.09 21:37 [ + 0 – ]

Ну не знаю. Не замечал на Дыбах что серый пишет

робин 25.09 21:49 [ + 1 – ]

Нестор прав на 100%!! все дело в гнидах черножопых!!

Ирина Конева 26.09 13:44 [ + 0 – ]

а мне нравятся старушки, торгующие цветами и яблоками...