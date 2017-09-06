В Петербурге могут запретить торговлю у вестибюлей станций метро
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Общество
Пока в городе находятся граждане Закавказья и Средней Азии этого никогда сделано не будет. Они давно скупили всю полицию. И как торговали у станций метро, так и будут торговать.
Да убрать давно пора эти точки!!!Азербайджанский бизнес ,грязный уже надоел.
Напалмом все в радиусе 500 метров...Раньше рядом с метро хорошо было жилье иметь, сейчас это: вонь, шум, грязные абреки, и прочая шушера...
Правильное решение. Оно говорит о том, что государство заботится о безопасности граждан и ставит ее выше конъюнктурных интересов.
Около метро Ул. Дыбенко грязь, вонь, гниды черноопые. Находятся несознательные граждане, которые спонсируют терроризм, покупая полугнилую продукцию у помидорной мафии.
а мне нравятся старушки, торгующие цветами и яблоками...
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