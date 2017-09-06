Начинающий водитель на "Рено" влетел в дом на Петроградской стороне (фото)

ДТП полностью перекрыло Малый проспект.

ДТП полностью перекрыло Малый проспект.





Фото: "Вконтакте"



По имеющейся информации, на перекрестке Малого проспекта П.С. и улицы Ленина дорогу не поделили два легковых автомобиля. Один из них, «Рено Сандеро» со значком «начинающий водитель», от удара отбросило на тротуар, где он влетел в угол дома.





Фото: "Вконтакте"



После столкновения проезд по Малому проспекту некоторое время был перекрыт. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии выясняются.



Напомним,

ДТП с участием двух иномарок произошло утром в понедельник, 25 сентября, в Петроградском районе. Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».Фото:По имеющейся информации, на перекрестке Малого проспекта П.С. и улицы Ленина дорогу не поделили два легковых автомобиля. Один из них, «Рено Сандеро» со значком «начинающий водитель», от удара отбросило на тротуар, где он влетел в угол дома.Фото:После столкновения проезд по Малому проспекту некоторое время был перекрыт. О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии выясняются.Напомним, ранее мы писали о пьяном жителе Лужского района Ленобласти, который протаранил магазин на угнанной иномарке.









Обсуждение темы: «Начинающий водитель на "Рено" влетел в дом на Петроградской стороне (фото)» НЕСТОР 25.09 13:28 [ + 1 – ]

За рулём одни ублюдки.

Всего комментариев - 1