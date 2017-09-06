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«Пьяный угонщик на "Матизе" разнес магазин в Ленобласти»

Я раньше проживал в этом Ям-Тёсове и могу точно сказать,что там нет никакой власти,пьяный участковый,живущий в доме №3,посёлок просто вымирает..Вот и пьют..